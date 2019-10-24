Тина Кароль взволновала поклонников соблазинтельным фото [ Редактировать ]
Тина Кароль удивила поклонников новым фото / Фото: instagram
Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой публикацией в сети. На фото она позирует в обтягивающем платье. Такой наряд удачно подчеркнул фигуру звезды.
На фото ее волосы распущены, а на лице нежный макияж.
Читайте также "Кто-то беременный": Каменских заинтриговала поклонников
"Премьера песни "Иди на жизнь"", - подписала фото звезда.
Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль исполнила гимн Украины на крыше в центре Киева. А также Кароль без юбки устроила "пожар" в сети.
по теме
Prev Next
24 октября 2019 10:25
"Не пью, но чувствую себя пьяным": американец страдает редкой болезнью
46-летнего мужчину из Северной Каролины остановила полиция
23 октября 2019 20:34
Под Харьковом мужчина угрожает поджечь себя
Под Харьковом, мужчина грозится сжечь себя под налоговой инспекцией
23 октября 2019 19:26
Крысы в хлебе: в киевском супермаркете обнаружили "гостей"
В киевском супермаркете обнаружили крысу
23 октября 2019 16:56
Украденного младенца нашли в Коцюбинском
Правоохранители нашли малыша, которого сегодня украли в Коцюбинском
23 октября 2019 15:58
Мужчина лишился ноги из-за новой обуви
Мужчина лишился ноги из-за обычного волдыря на пальце