В Киевской области на железнодорожной станции города Бородянка случилось ЧП. Так, на одном из вагонов мужчину ударило током. В результате пострадавшего увезли в больницу, передает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что пострадавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, таким образом мужчина хотел развлечься, но не рассчитал свои силы.

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Уже на крыше вагона мужчина не удержался на ногах и зацепился за провода. В результате 29-летний экстремал получил термические ожоги. В результате пострадавший выжил, хотя, как отмечают полицейские, вполне мог лишится жизни.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что ребенка ударило током в 27 тысяч вольт, а также под Киевом поезд насмерть задавил мужчину.