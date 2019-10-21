В Киеве парни вылезли на страшную высоту / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

19 октября, в Киеве дети взобрались на 130-метровую высоту. Об этом сообщили в киевском управлении Национальной полиции.

"От увиденного даже у опытных патрульных застыла кровь в жилах: на шпиле, где реет флаг Украины, неизвестный с селфи-палкой в ​​руках делал снимок, а рядом были еще двое", - сказано в сообщении.

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Парень 20-летнего парня и мальчиков 12 и 13 лет обнаружили на верхушке моста. "Хотели воплотить свою мечту - подняться на мост и сделать фото", - так они аргументировали поступок.

"Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц", - констатируют в НПУ.

Ранее сообщалось о том, что ребенка ударило током в 27 тысяч вольт во время селфи на поезде, а также десятилетний мальчик угнал школьный автобус.