Кровь застыла в жилах: дети шокировали поступком на мосту [ Редактировать ]
19 октября, в Киеве дети взобрались на 130-метровую высоту. Об этом сообщили в киевском управлении Национальной полиции.
"От увиденного даже у опытных патрульных застыла кровь в жилах: на шпиле, где реет флаг Украины, неизвестный с селфи-палкой в руках делал снимок, а рядом были еще двое", - сказано в сообщении.
Парень 20-летнего парня и мальчиков 12 и 13 лет обнаружили на верхушке моста. "Хотели воплотить свою мечту - подняться на мост и сделать фото", - так они аргументировали поступок.
"Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц", - констатируют в НПУ.
Ранее сообщалось о том, что ребенка ударило током в 27 тысяч вольт во время селфи на поезде, а также десятилетний мальчик угнал школьный автобус.
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