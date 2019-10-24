Кабинет министров Украины принял важное решение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал об упрощении процедуры рассмотрения документов о рождении или смерти граждан временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия.



"Для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", - пояснил министр.

Раньше сообщалось о том, что в Украине стремительно сокращается население.