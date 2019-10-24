Магнит инвестиций: Украина "прорвалась" на мировой арене [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук похвастался достижениями Украины на мировой арене. Соответствующую публикацию глава Кабинета министров Украины сделал в Facebook.
"Друзья, отличные новости! Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран", - написал премьер.
Что это значит?
"Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов" , - подчеркнул глава Кабмина.
Гончарук также акцентировал внимание на том, что только начало. И рассказал о том, что работа в єтом направлении продолжается.
За последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:
☑️ Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателей и компонентой.
☑️ Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя представления сообщений онлайн, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.
Премьер выразил уверенность в том, что Украина, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций в ближайшее время.
Раньше сообщалось о том, что премьер-министр срочно созвал "слуг народа". А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.
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