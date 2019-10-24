С нашим телом связанно множество примет и суеверий. Обращая внимание на мелочи, можно предугадать ближайшее будущее. Так, порой мы чувствуем, как чешется та или иная часть тела. давайте разберемся, к чему чешется ухо. О главных примета пишет dailyhoro.ru.

Левое ухо

Зуд левого уха может указывать на то, что его хозяина кто-то яростно ругает.

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В такие моменты ухо пытается вас "защитить" и предупредить о возможных недоброжелателях.

Правое ухо

Настроено более оптимистично, хотя и оно временами ловит дурные сигналы. Прежде чем искать тайный смысл зуда ушей, убедитесь, что не страдаете аллергией на новые серьги.

К чему чешутся уши по дням недели

Понедельник: в этот день уши чешутся, предвещая перемены в жизни. Зуд утром говорит о хороших новостях, а вечером предупреждает о неприятных известиях.

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Вторник: в этот день уши чешутся к скорой встрече. Утренний зуд в ухе говорит о скорой встрече, а если ухо зачесалось к вечеру, то узнаете приятное известие.

Среда: в этот день уши чешутся, указывая на то, что вас обсуждают недоброжелатели. Утром зуд в любом из ушей предупреждает об опасных затеях от завистников. Днем и вечером уши зудят в том случае, если вам придется вступить в конфликт.

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Четверг: утром уши чешутся к хорошим новостям, в том числе связанным с работой. Днем и вечером зуд в ушах говорит о том, что вы забыли что-то важное.

Пятница: пятничный зуд в ушах предвещает скорое свидание. Утром зачесались уши - готовьтесь к тратам, вечером - будьте внимательны на дорогах.

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Суббота: в этот день уши по примете чешутся к плохим новостям. Утром - новости касаются близких, а вечером - работы.

Воскресенье: в этот день зачесались уши, предупреждая о потере. Будьте внимательны и не забывайте свои вещи. Утренний зуд говорит о прибавке к заработной плате, а если уши зачесались вечером, то вам могут урезать премию или надбавку.

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