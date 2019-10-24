Депутаты Киевского городского совета приняли решение о выпуске электронных проездных для школьников и кадетов, учащихся в столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Отмечается, что на это необходимо 31,5 млн грн. Эти проездные обеспечат бесплатный проезд для школьников и военных лицеистов.

"По подсчетам, ежегодно город бесплатно перевозит более 903 тысяч человек. Средний размер возмещения за льготный проезд составляет почти 162 тысяч гривен в месяц. Всего в этом году город заложило более 1,7 млрд грн для перевозки льготных категорий", - говорится в сообщении.

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