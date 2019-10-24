В Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП. На участке дороги в сторону выезда из Киева столкнулись сразу четыре авто, сообщает "Киев Оперативный".
По информации очевидцев, авария произошла потому что один из водителей, находясь в третьем ряду, решил повернуть направо.
"Авария произошла потому что один из водителей, находясь в третьем ряду, вспомнил, что ему необходимо осуществить поворот направо, не убедившись в безопасности своего маневра, начал поворачивать. К сожалению, без пострадавших в этой аварии не обошлось", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель BMW насмерть сбил мужчину.
по теме
В Киеве заблокировано движение трамваев: что случилось
Так, известно, что в аварии столкнулись Renault и KIA
В Киеве пьяный мойщик угнал авто и разбил его (фото)
Владелец Mercedes решил на сутки оставить автомобиль для комплексной мойки на одной из станций
"Дайте денег на такси": виновница ДТП устроила скандал полиции
В понедельник, 22 октября, в Киеве на Набережно-Крещатицкая случилось серьезное ДТП
Девушка-байкер погибла в жутком ДТП (фото)
В субботу, 19 октября, в Киеве на Гостомельской трассе произошла авария
В Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda
В воскресенье, 20 октября, в Киеве рядом со станцией метро "Голосеевская" произошла авария