В четверг, 24 октября, в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП. На участке дороги в сторону выезда из Киева столкнулись сразу четыре авто, сообщает "Киев Оперативный".

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По информации очевидцев, авария произошла потому что один из водителей, находясь в третьем ряду, решил повернуть направо.

"Авария произошла потому что один из водителей, находясь в третьем ряду, вспомнил, что ему необходимо осуществить поворот направо, не убедившись в безопасности своего маневра, начал поворачивать. К сожалению, без пострадавших в этой аварии не обошлось", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель BMW насмерть сбил мужчину.