В Киеве водитель BMW насмерть сбил мужчину [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП. Так, водитель BMW сбил мужчину, который переходил дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии, передает "Информатор".
По предварительным данным, автомобиль протащил пешехода на сотни метров вперед. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии. Ему было около 60 лет.
Удар был настолько сильным, что капот машины смят, а лобовое стекло полностью разбилось. Водитель BMW получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали. На данный момент неизвестно, в каком состоянии мужчина.
На месте происшествия работали 2 наряда патрульной полиции, которые перекрыли две полосы движения. А также следственно-оперативная группа и две кареты скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мойщик угнал авто и разбил его, а также в Днепре фура переехала женщину.
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