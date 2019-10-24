"Папа приехал": Сергей Лазарев умилил фото с детьми [ Редактировать ]
Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками снимком с детьми. Кадр артист опубликовал в Instagram.
"Папа приехал..", - написал Лазарев. Поклонники пришли в восторг от публикации певца: "Как похожи братик с сестричкой", "А Сергеевна больше похожа на тебя!", "Ну как же это здорово. Детки-конфетки! Сил вам, Сергей и терпения, тяжело быть часто в разъездах, когда дома ждут два чуда!".
Кроме того подписчики отметили, что семье не хватает мамы: "Семья какая! Вот бы мамочку еще!".
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко нарвалась на критику.
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