Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками снимком с детьми. Кадр артист опубликовал в Instagram.

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"Папа приехал..", - написал Лазарев. Поклонники пришли в восторг от публикации певца: "Как похожи братик с сестричкой", "А Сергеевна больше похожа на тебя!", "Ну как же это здорово. Детки-конфетки! Сил вам, Сергей и терпения, тяжело быть часто в разъездах, когда дома ждут два чуда!".

Кроме того подписчики отметили, что семье не хватает мамы: "Семья какая! Вот бы мамочку еще!".

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко нарвалась на критику.