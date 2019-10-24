"Зазвездилась": Регина Тодоренко нарвалась на критику [ Редактировать ]
Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новом фото, на котором позирует в белоснежном образе. Соответствующий кадр Тодоренко опубликовала в Instagram.
"Какая же я все-таки красивая и скромная, правда?)", - написала Тодоренко.
Однако, поклонники по-разному отреагировали на публикацию: "Зазвездилась", "Очень даже ничего себе девчонка", "Регина, что за странная обработка в последнее время?", "Одеваетесь без вкуса. А так все в норме".
Ранее сообщалось, что Волочкова шокировала фото после тренировки.
по теме
"Дикая львица": Ольга Бузова удивила фанатов
Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото
"Просто уродство": Волочкова шокировала фото после тренировки
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото
Киркоров показал фото с детьми
Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото.
Елену Малышеву экстренно госпитализировали
Ведущая программы "Жить здорово!"попала в больницу.
"Куда катится мир?": Ольгу Бузову жестко раскритиковали
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото