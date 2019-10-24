Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новом фото, на котором позирует в белоснежном образе. Соответствующий кадр Тодоренко опубликовала в Instagram.

"Какая же я все-таки красивая и скромная, правда?)", - написала Тодоренко.

Однако, поклонники по-разному отреагировали на публикацию: "Зазвездилась", "Очень даже ничего себе девчонка", "Регина, что за странная обработка в последнее время?", "Одеваетесь без вкуса. А так все в норме".

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