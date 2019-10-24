Індія та Пакистан досягнули історичної домовленості щодо спірної території Кашміру. Сторони підписали документ про створення коридору, який дозволить індійським сикхам відвідувати важливу святиню в пакистанському місті Картарпур за спрощеною процедурою. Ця домовленість дещо знизить напруження між країнами, яке цього року ледь не призвело до війни.

Гімалайський регіон Кашмір поділений між Індією та Пакистаном, однак обидві країни претендують на повне володіння цією територією.