В четверг, 24 октября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

По состоянию на вечер пятницы, средние цены на горючее по Украине следующие:

Так, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 29,99 гривен за литр, бензин А-95 - 28,75 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 27,71 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 28,19 гривен за литр, а газ - 11,58 гривен.

Смотрите также курс валют на 24 октября. Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.