Власти Беларуси с 1 мая повышают экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты для стран, не входящих в Евразийский союз, в том числе и для Украины, сообщает "Белта" в пятницу, 26 апреля.

Отмечается, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $97,4 до $104,6 за одну тонну. В таком же размере будет пошлина на мазут и нефтяной битум.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $53,5 до $57,5 за одну тонну, на товарные бензины – с $29,2 до $31,3 за тонну.

Читайте также Цены на газ в Украине: в Минфине сделали заявление

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $31,3 за оннут (была $29,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Указано, что с 1 апреля ставки также были повышены.

Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. А бензин на АЗС значительно подорожал.