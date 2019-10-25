В Киеве посреди ночи прогремел взрыв [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, около 01:00 в Киеве прогремел взрыв. Это случилось на рынке Троещины, сообщает "Информатор".
Граната взорвалась в проходе между магазинами. Никто не пострадал, но в киосках выбило стекла.
По предварительной информации, на территорию рынка зашел мужчина и бросил гранату, а затем убежал.
Полиция нашла ее остатки, а на данный момент следствие продолжается.
Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.
по теме
Мужчина погиб от "зубов" лифта
От полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС
У Києві на дифтерію захворів учень молодшої школи - ЗМІ
У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин - дитина зараз у лікарні, її стан стабільний
У середмісті столиці вибухнула граната
Поліція встановила особи двох загиблих: це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас і, за попередньою інформацією, ветеран АТО, десантник
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы
Во вторник, 22 октября, в центре Киева на Пушкинской произошел взрыв
У Києві поліцейські вилучили наркотиків на понад 10 мільйонів гривень
Затриманий створив 6 інтернет-магазинів і через них приймав замовлення