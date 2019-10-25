Взрыв прогремел на одном из рынков столицы/ Фото: kiev.informator.ua

В пятницу, 25 октября, около 01:00 в Киеве прогремел взрыв. Это случилось на рынке Троещины, сообщает "Информатор".

Граната взорвалась в проходе между магазинами. Никто не пострадал, но в киосках выбило стекла.

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По предварительной информации, на территорию рынка зашел мужчина и бросил гранату, а затем убежал.

Полиция нашла ее остатки, а на данный момент следствие продолжается.

Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.