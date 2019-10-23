Жуткий взрыв в центре Киева: полиция назвала главную причину [ Редактировать ]
В полиции сделали важное заявление о взрыве ночью в центре Киева. Соответствующая информация была опубликована на пресс-службой правоохранительного органа.
"Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы выявили и изъяли запал от боевой гранаты", - добавил Крищенко.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.
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