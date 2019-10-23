В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, в центре Киева на Пушкинской произошел взрыв. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По предварительным данным, на улице Пушкинской,34 взорвалась граната.
"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - говорится в сообщении.
В то же время очевидец происшествия сообщил, что осколочные ранения получила проходившая мимо девушка.
Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены, а также под Ривне вспыхнуло химическое предприятие.
по теме
"Дайте денег на такси": виновница ДТП устроила скандал полиции
В понедельник, 22 октября, в Киеве на Набережно-Крещатицкая случилось серьезное ДТП
Сковали наручниками и забили: в лесу нашли труп девушки
В субботу, 19 октября, в Киевской области в лесу нашли труп пропавшей девушки
В Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda
В воскресенье, 20 октября, в Киеве рядом со станцией метро "Голосеевская" произошла авария
На стадионе в уборной нашли труп
В пятницу, 18 октября, в Дарницком районе Киева на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины
В Киеве Lexus сбил мужчину (фото)
В четверг, 17 октября, в Дарницком районе Киева по адресу Харьковское шоссе, 21/3 произошло ДТП