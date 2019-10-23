Во вторник, 22 октября, в центре Киева на Пушкинской произошел взрыв. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительным данным, на улице Пушкинской,34 взорвалась граната.

Читайте также В аэропорту взорвалась сумка пассажира

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - говорится в сообщении.

В то же время очевидец происшествия сообщил, что осколочные ранения получила проходившая мимо девушка.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены, а также под Ривне вспыхнуло химическое предприятие.