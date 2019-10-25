Тим часом у світі активно готуються до Геловіну. У багатьох країнах люди масово скуповують гарбузи - головний атрибут Дня всіх святих. Про моторошну ніч у Британії далі в сюжеті.

Американське свято Геловін за останні п'ять років вже стало традиційним і в Британії. Великі, малі, округлі чи продовгуваті гарбузи можна купити ось на цій фермі "Фоксес".

"Ми умисно залишаємо деякі плоди на грядках, щоб усі охочі могли взяти візок, пройтися і спокійно вибрати собі ті, що впадуть в око", - говорить Емілі Френч, співвласниця ферми.

Спеціальних рекомендацій покупцям Емілі не дає, каже - обирають на власний смак.

"Як-то кажуть, "краса в очах того, хто дивиться". Але іноді буває й навпаки - не надто гожі гарбузи купують швидше, аніж красиві й правильної форми", - говорить Емілі Френч, співвласниця ферми.

Ферма в кількох містах має ділянки площею понад три гектари. Гарбузи різних сортів висаджують у травні, а дозрівають вони - у вересні. Продавці кажуть, у їхній галузі є свої модні тренди.

"Щороку я помічаю різні вподобання в клієнтів. Торік популярним був сорт Краун Принц, ці плоди сірого кольору. Тож люди робили з них щось на кшталт привидів. У цьому сезоні до свята гарбузи розмальовують, тому ми навіть вигадали гру: кілька гарбузів пофарбували спреєм, а покупці мають відгадати, де який сорт", - говорить Емілі Френч, співвласниця ферми.

Свій врожай фермери відправляють на ярмарки і в магазини по всій країні. Кажуть, вихід Британії з Євросоюзу для них не страшний: адже їхній бізнес місцевий, а тому до політичних перипетій невразливий.