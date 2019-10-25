В Калифорнии тысячи людей экстренно покинули дома [ Редактировать ]
В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек, передает "РБК-Украина".
Известно, что в Калифорнии зарегистрировали уже несколько пожаров. Кроме того, эвакуация должна затронуть до 50 тысяч жителей штата.
Отмечается, что пожары происходят из-за высокой температуры, сухого воздуха и сильного ветра. Так, компании отключают электричество, из-за чего сейчас без света остаются более 190 тысяч жителей Калифорнии.
Ранее сообщалось, что в Италии местные власти экстренно эвакуировали 4000 тысячи человек из города Бальцано.
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