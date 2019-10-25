В Хмельницкой области в одном из сел Каменец-Подольского района произошел жуткий инцидент. Мужчина застрелил тещу и тестя, а также ранил дочь, сообщает "УНН".

Читайте также Приревновал девушку: мужчина зверски убил всю семью

Известно, что местный житель 1979 года рождения выстрелил в тещу и тестя, а потом дочь. После чего пытался застрелиться сам.

От полученных травм пенсионеры погибли на месте, мужчину с дочерью экстренно госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и его мотивы. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице застрелили мужчину.