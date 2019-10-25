Под Хмельницким мужчина застрелил тещу и тестя [ Редактировать ]
В Хмельницкой области в одном из сел Каменец-Подольского района произошел жуткий инцидент. Мужчина застрелил тещу и тестя, а также ранил дочь, сообщает "УНН".
Известно, что местный житель 1979 года рождения выстрелил в тещу и тестя, а потом дочь. После чего пытался застрелиться сам.
От полученных травм пенсионеры погибли на месте, мужчину с дочерью экстренно госпитализировали.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и его мотивы. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице застрелили мужчину.
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