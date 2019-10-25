10 українських туристів травмувалися внаслідок ДТП на південному заході Туреччини. Мікроавтобус із пасажирами зіткнувся з трактором - далі з'їхав з дороги та врізався в огорожу.

Поранені обидва водії та гід. Усім постраждалим надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Їхній стан задовільний. Причини аварії з'ясовують.