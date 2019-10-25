У Франції загинули люди унаслідок масштабної повені [ Редактировать ]
Уже троє загиблих унаслідок небувалої повені на півдні Франції. За останню добу в регіоні випало більше опадів, ніж за увесь минулий рік. Через зливи найбільше постраждало місто Безьє.
Там річки вийшли з берегів і почали підтоплювати будинки. Дороги залило, тож до потерпілих, а їх понад сотню - рятувальники діставалися човнами. Ліквідують наслідки негоди більше як 2 тисячі працівників аварійних служб.
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