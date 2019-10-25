Мужчина пристально смотрит в глаза: что значит [ Редактировать ]
Родители часто учат детей, что смотреть в глаза незнакомым людям нельзя. Но если двое незнакомых или малознакомых мужчин долго смотрят друг другу в глаза, можете не сомневаться, что она закончится ссорой.
Пристальный взгляд мужчины в глаза мужчине может означать:
Пристальный взгляд может означать то, что мужчина заинтересован и изучает вас. По тому, как оппонент реагирует на пристальный взгляд, можно многое сказать о его характере.
Пристальный взгляд девушки на парня принято считать проявлением заинтересованности. Отчасти это верно, т. к. чтобы во что-то или в кого-то всматриваться, необходим хоть какой-то интерес, но какой именно – это еще большой вопрос. Не стоит интерпретировать этот взгляд как симпатию, если на то не указывают какие-либо сопутствующие признаки.
Также, мужчинам свойственно пристально и долго смотреть в глаза женщинам, которым нравится он сам, в т. ч. женщинам, с которыми его связывают тесные отношения.
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