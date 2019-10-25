31 октября в Украине и во всем мире будут праздновать день мрака и ужаса - Хэллоуин. Это очень тематический день, пропитанный духом мистики и страха. Проведите его достойно. Раз в год можно окунуться в праздник, подготовить костюм и отправиться на вечеринку. Даже, если вы будете без костюма, организаторы подготовили для вас массу мероприятий.

ZOMBIE WALK

26 октября в центре столицы пройдет мероприятие, которое соберет вместе всех желающих превратиться в зомби, призраков, культовых персонажей из хоррора, мифических созданий. Все они выйдут на улицы Киева пугать народ, и на несколько часов центр города превратиться в настоящий Зомбилэнд. В этом году Зомби-парад будет уже пятым по счету, ожидается около 500 участников. "Страшный" мейк можно будет сделать на месте. Возраст участников не ограничен.

Когда: 26 октября, начало в 13.30

Где: Киев, м. Золотые ворота, возле памятника Ярославу Мудрому

Стоимость: вход бесплатный

HALLOWEEN 2019: ОНО возвращается!

26 октября состоится топовая клубная вечеринка, тематика которой не просто Хэллоуин, а известный фильм "ОНО". Для тех, кто появится на вечеринке в костюме Клоуна, вход будет бесплатным. Развлекать гостей будет хип-хопер NARKO, самый вульгарный MC столицы - MC Gospodin Petr, а также JOY. Начало в 22.00

Когда: 26 октября

Где: Киев, Арена-Сити, Tao Event Hall, ул. Бассейная, 2а, 4 этаж

Стоимость: от 200 грн

Happy Scary Birthday Кураж Базар

26-27 октября Кураж Базар отмечает свой день рождения. Организаторы решили провести его в стиле хэллоуинского мероприятия. Это будут самые страшные дни в истории Куража. Гостей ждут крутые фудкорты, комната страха и зоны страшного мейка. Тех, кто придет на мероприятие в соответствующем тематике праздника костюме, будут пускать бесплатно.

Когда: 26-27 октября, начало в 12.00

Где: Киев, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, 12-й павильон, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн

Хэллоуин в Феофании

27 октября отметить Хэллоуин можно в парке Феофания. Особенно мероприятие понравится детям. Для них приготовили массу активностей, например, мастер-классы по резьбе на тыкве, конкурс на лучший хэллоуинский костюм, выступление музыкальных коллективов, "страшный" аквагрим. В парке будет работать Дом предсказаний, организуют дискотеку, а закончится все фантастическим фаер-шоу. Подкрепиться предлагают в фуд-зоне.

Когда: 27 октября, начало в 15.00.

Где: Киев, М. ВДНГ, парк Феофания, ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: вход в парк 30 грн

Halloween в цирке

31 октября и 1 ноября всего на 2 дня цирк превратится в сплошную фото зону. Здесь соберутся всевозможные мистические существа, монстры, ведьмы, вампиры и вурдалаки. Посетителям предложат принять участие в конкурсе костюмов и получить в подарок билеты на цирковую программу "Маятник времени". Начало основной программы в 20.00, но уже с 19.00 можно прийти и сделать несколько ярких фото с нечистью.

Когда: 31 октября

Где: Киев, м. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100 грн

Фото-вечеринка от Insta Café на Хэллоуин

31 октября Insta Café проведет фото-вечеринку в стиле "черно-белый фешн-треш". Участникам фото-сейшна обещают 20-минутные черно-белые профессиональные фото-сеты от сервиса быстрых фотосетов и 8 отредактированных фотографий в локации на выбор. При этом переодеться и подправить мейк или прическу можно непосредственно в заведении. В подарок - тематический коктейль "Кровавая Мэри". Начало в 19.00

Когда: 31 октября

Где: Киев, Воздвиженка, Insta Cafe, ул. Гончарная, 7а

Стоимость: 799 грн

Подпольный Стендап XL. Halloween Edition

31 октября лучшие комики Киева приглашают на юмористическое представление в вечер Хэллоуина. Подобные концерты "Подпольный Стендап" организовывает не в первый раз. Зрителю обязательно понравится комедийная импровизация, когда комик сочиняет шутки "здесь и сейчас" на темы, которые выберет зритель. Свои номера покажут: дважды победитель шоу "Рассмеши комика" Сей Липко, победитель Stand Up фестивалей Василий Байдак, Анна Кочегура и Егор Шатайло, Макс Вышинский. Ведущий праздничного шоу создатель "Подпольного Стендапа" - Свят Загайкевич. Начало в 20.00

Когда: 31 октября

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дом кино, ул. Саксаганского, 6

Стоимость: 150-350 грн

MONATIK на M1 PARTY

31 октября состоится вечеринка авторитетного музыкального телеканала М1. Специальным гостем на ней станет владелец премий M1 Music Awords в номинациях "Певец года" и "Прорыв года". Он уже давно носит звание творца новой эры в популярной украинской музыке, является трендсеттером отечественной музыкальной индустрии. Начало в 21.00

Когда: 31 октября

Где: Киев, М. ресторан Qeen, ул. Набережное шоссе, 25

Стоимость: от 2000 грн

Грязный Рамирес

31 октября состоится клубный концерт российского рэперского дуэта. 27-летний Сергей Желнов выступает под черной маской, не показывая свое лицо, но его музыка уже довольно узнаваема - хорорркор (рэп с элементами ужаса). Внешний антураж Рамиреса идеально подходит для выступления на Хэллоуин. Рам уже несколько лет выступает в паре с Сидоджи Дубоshit (в быту Андрей Золотухин), чья маска еще ужаснее. Ребята исполнят в Киеве свои самые "страшные" хиты, среди которых и новинки. Начало в 19.00

Когда: 31 октября

Где: Киев, м. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых стрельцов, 39-41

Стоимость: от 500 грн

А если вы решите остаться дома, то смотрите, как украсить дом на Хэллоуин. Продумайте свой образ до мелочей. Маникюр - не исключение. Смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.