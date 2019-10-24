В последнее время участились случаи нападения педофилов на маленьких детей. Но важно знать, как защитить своего ребенка от опасности, ведь в 99,9% случаях ребенок по доброй воле следует за педофилом.

Мы собрали несколько правил, которые помогут вам уберечь ребенка:

Ребенка не спасет, если вы обвешаете его радио-маячками. Это лишь поможет преступнику.

Необходимо информировать ребенка о возможной опасности и объяснить ему, как нужно вести себя с незнакомыми людьми.

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Не стоит ребенку объяснять, кто такие педофилы. Нужно рассказать, что есть некие злые люди, которые крадут детей.

Если незнакомый дядя или незнакомая тётя зовут ребенка куда-то пойти, то - это точно плохие люди.

Как следует вести себя ребенку

Незамедлительно отвернуться и отойти от этого человека и идти туда, где есть люди.

Если взрослый трогает тебя, делает то, что тебе неприятно, предлагает тебе что-то тайное, то тогда ты:

Говоришь ему нет

Сразу уходишь .

. Немедленно рассказываешь об этом родителям, учителям, другим взрослым/громко зовешь на помощь

Ранее сообщалось о том, что в Киеве обьявили охоту на двух педофилов.