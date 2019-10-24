Какой знак зодиака самый опасный [ Редактировать ]
Не все люди способны мстить и отдавать той же монетой на плохое отношение к себе. Однако, есть те, кто готов прямо таки уничтожать тех, кто мешает им на пути. О таких говорят: опасность - его второе имя. Так кто же превосходен в планировании преступлений? Астрологи дали свой ответ.
Итак, на первом месте оказался Скорпион. Их опасность не знает границ. Если вы перешли дорогу представителю этого знака зодиака - не ожидайте добра. Более того, они никогда не забывают о том, что человек поступил плохо по отношению к ним. Считается, что из-за непростого и бескомпромиссного характера Скорпионы способны видеть обиду даже там, где ее нет.
К тому же, Скорпион также считается самых "холодным" знаком зодиака, хотя и представляет стихию огня. Там, где требуется холодный ум и трезвый расчет, Скорпиону нет равных.
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