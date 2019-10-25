В Одессе полицейские обнаружили шокирующее зрелище. На одном из местных рынков накрыли банду нелегальных торговцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Правоохранители обнаружили и задержали 28 нелегалов из Китая, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.

Известно, что 25 задержанных нелегалов были привлечены к административной ответственности, а 16 из них принудительно депортируют.

Раньше сообщалось о том, что Греция высылает беженцев. А также Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых сочтут такими, которые не имеют права на защиту.