В Одессе "накрыли" банду нелегалов [ Редактировать ]
В Одессе полицейские обнаружили шокирующее зрелище. На одном из местных рынков накрыли банду нелегальных торговцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Правоохранители обнаружили и задержали 28 нелегалов из Китая, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.
Известно, что 25 задержанных нелегалов были привлечены к административной ответственности, а 16 из них принудительно депортируют.
Раньше сообщалось о том, что Греция высылает беженцев. А также Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых сочтут такими, которые не имеют права на защиту.
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