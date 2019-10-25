Подорвал себя на вокзале: в Харькове произошла страшная трагедия [ Редактировать ]
Взрывы в Харькове / Фото: 112.ua
В Харькове, после перестрелки, один из мужчин взорвал себя на вокзале. Об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что у погибшего при себе было еще три гранаты. Кроме того, по другой версии, он пытался бросить гранату в полицейских, которые хотели его задержать. У погибшего обнаружили водительские права на имя Алексея Титова.
Раньше сообщалось о том, что в киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ. А также под Львовом трое детей отравились угарным газом.
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