В Харькове, после перестрелки, один из мужчин взорвал себя на вокзале. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что у погибшего при себе было еще три гранаты. Кроме того, по другой версии, он пытался бросить гранату в полицейских, которые хотели его задержать. У погибшего обнаружили водительские права на имя Алексея Титова.

Раньше сообщалось о том, что в киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ. А также под Львовом трое детей отравились угарным газом.