У Данії триває фестиваль піщаних скульптур [ Редактировать ]
У Данії триває фестиваль піщаних скульптур. На західному узбережжі країни біля Північного моря 40 художників з усього світу створили фігури на тему "Робот". Кожен учасник може представити лише один витвір. Водночас разом вони збудували двохсот-метрову стіну із зображенням фантастичних персонажів. Її висота сягає понад 7 метрів.
Фестиваль проходить щороку і збирає понад 100 тисяч відвідувачів.
"Тут комфортно працювати, бо пісок - один із найкращих, дуже щільний. До того, ж нам дають чималий простір для творчості - тему можна відобразити як завгодно. Ми не знаємо спочатку, якою буде скульптура - ідея вимальовується під час роботи", - розповідає Тарья Матікайнен, скульптор з Фінляндії.
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