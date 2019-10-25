Посли Євросоюзу вирішують долю "Брекзиту" [ Редактировать ]
Доля "Брекзиту" досі не відома. Посли Євросоюзу на засіданні в Брюсселі погодилися відкласти вихід Британії з Євросоюзу, та не домовилися щодо точної дати.
Максимальне відтермінування, яке розглядає Єврокомісія - до 31 січня. Утім, британський прем'єр заявив - у такому разі він оголосить дострокові парламентські вибори.
Дебати щодо цього пройдуть у Лондоні в понеділок, потім ЄС має оголосити, на який саме термін відкладають "Брекзит". За попереднім планом, він мав би відбутися 31 жовтня.
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