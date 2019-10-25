Доля "Брекзиту" досі не відома. Посли Євросоюзу на засіданні в Брюсселі погодилися відкласти вихід Британії з Євросоюзу, та не домовилися щодо точної дати.

Максимальне відтермінування, яке розглядає Єврокомісія - до 31 січня. Утім, британський прем'єр заявив - у такому разі він оголосить дострокові парламентські вибори.

Дебати щодо цього пройдуть у Лондоні в понеділок, потім ЄС має оголосити, на який саме термін відкладають "Брекзит". За попереднім планом, він мав би відбутися 31 жовтня.