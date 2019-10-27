В Украине ожидаются морозы и снег уже в ноябре.Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань.

Похолодание начнется уже в начале ноября, а на термометре выше 5 градусов не ожидается.

С 4 ноября стане холодно и сыро, и температура опустится до плюс 2. Однако потом станет немного теплее. С 6 ноября днем будет до плюс 6 градусов, возможны дожди.

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В средине ноября прогнозируется до минус 7 градусов, а ночью местами температура может опускаться даже до -12 градусов.

Ранее сообщалось о том, что синоптики дали прогноз на 27 октября.