В Украине повысили пенсионный стаж, теперь нужно отработать не менее 26 лет. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук.

В октябре 2019 требования к наличию стажа будут повышаться ежегодно - до тех пор, пока у всех, кто выходит на пенсию, он не достигнет 35 лет. Исключения сделали для тех, кто работал во вредных условиях.

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Право на получение пенсий в 63 года имеют те, у кого стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.

Ранее, в 2017 году в Украине резко подняли необходимый страховой стаж с 15 до 25 лет.

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