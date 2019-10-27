Пенсии в Украине: кого оставят без выплат [ Редактировать ]
В Украине повысили пенсионный стаж, теперь нужно отработать не менее 26 лет. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук.
В октябре 2019 требования к наличию стажа будут повышаться ежегодно - до тех пор, пока у всех, кто выходит на пенсию, он не достигнет 35 лет. Исключения сделали для тех, кто работал во вредных условиях.
Право на получение пенсий в 63 года имеют те, у кого стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.
Ранее, в 2017 году в Украине резко подняли необходимый страховой стаж с 15 до 25 лет.
Ранее мы писали о том, как оформить и какие документы нужны для оформления пенсии.
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