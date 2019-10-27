Чому вулиці чилійської столиці патрулюють десятки тисяч силовиків? Що таке жіноча солідарність на футбольному полі? Та як захоплення смартфоном ледь не згубило життя? Про це та інше - в нашому огляді.

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Лісова пожежа на північному заході Мексики забрала життя трьох людей. Понад півтори тисячі були змушені покинути свої будинки. Вогонь охопив уже 14 тисяч гектарів площі. Перший осередок виник неподалік Тіхуани - міста на кордоні зі Сполученими Штатами. Згодом - розповсюдився Вздовж Тихоокеанського узбережжя. Зараз приборкати полум'я намагаються сотні вогнеборців та десятки одиниць протипожежної техніки.

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У сусідній Каліфорнії також не можуть приборкати пожежі. Горять великі території на півночі і заході штату. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер. Вогонь вдалося загасити лише на чотирьох-п'яти відсотках постраждалих площ. Губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в декількох округах і розпорядився провести евакуацію. Свої домівки покинули вже 50 тисяч людей. До тимчасових помешкань вони привозять із собою домашніх улюбленців - собак і котів. Великих тварин - коней, віслюків і овець - розміщують у притулку Червоного Хреста.

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Вже тиждень не згасають масові протести та заворушення у чилійському Сантьяго. У співробітників сил безпеки летять коктейлі Молотова, ті у відповідь - жбурляють заряди сльозогінного газу. Більшість людей виходять на мирні акції протесту проти соціальної і економічної нерівності. Та дехто - вдається до насильства, влаштовує підпали і займається мародерством. За останній тиждень загинули 17 людей, сотні отримали поранення, понад 7 тисяч заарештовані. У столиці запровадили комендантську годину. Почалися протести після рішення влади підвищити ціни за проїзд у громадському транспорті. Невдовзі рішення скасували, та народні хвилювання не стишуються.

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Захопилася смартфоном та ледь не загинула під потягом. У Мадриді жінка впала на рейки через те, що не могла відірвати погляд від екрану. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, що до станції під'їжджає поїзд. Жінка встає з лавки, щоб підійти ближче до платформи, але, не помічає, де вона закінчується. Як наслідок, падає прямісінько перед поїздом. Пасажирка, на щастя, не постраждала. Її встигли врятувати.

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Айвен Мілат, відомий як "нелюд країни Оз" і "звір з лісу", помер від раку у в'язничній лікарні в Сіднеї. Йому було 74 роки. Злочинець відбував 7 довічних термінів за вбивства туристів з Австралії, Великобританії та Німеччини на початку 90-х. Перебуваючи за ґратами, злочинець продовжував привертати увагу екстравагантними витівками. Він відрізав собі палець і відправив його голові верховного суду, ковтав леза для гоління, скріпки й навіть частини спускового механізму від зливного бачка.

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Жіноча солідарність. На матчі між арабськими командами футболістка з Йорданії випадково збила хіджаб з голови палестинської спортсменки. Після цього йорданська команда оточила її - щоб жінка мала змогу привести головний убір до ладу й ніхто не побачив її волосся. Відео з матчу розлетілося соцмережами. Чимало користувачів захоплюються вчинком футболісток з Йорданії. Бо хоча вони грали з непокритими головами, виявили повагу до звичаїв суперниць.