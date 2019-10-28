На Хмельниччині у ДТП загинула родина. Трагедія сталася неподалік села Солобківці. У легковик на великій швидкості влетів ваговоз. Чоловік, дружина та їхня чотирнадцятирічна донька загинули на місці. Десятилітнього сина доправили до лікарні, про його стан поки що не повідомляють.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, усі обставини аварії з'ясовують.