На Дніпропетровщині знайшли арсенал боєприпасів [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині поблизу села Новоіванівка знайшли майже 30 старих боєприпасів, - про це повідомляють у ДСНС.
В арсеналі виявили понад десяток артилерійських снарядів, 6 мін та 10 гранат. Небезпечну знахідку вибухотехніки вилучили та знищили.
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