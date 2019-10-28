На Дніпропетровщині поблизу села Новоіванівка знайшли майже 30 старих боєприпасів, - про це повідомляють у ДСНС.

В арсеналі виявили понад десяток артилерійських снарядів, 6 мін та 10 гранат. Небезпечну знахідку вибухотехніки вилучили та знищили.