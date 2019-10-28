В киевском кафе прогремел взрыв [ Редактировать ]
В понедельник ночью, 28 октября, в Киеве, на Гидропарке загорелось кафе "Колыба". Очаг огня находился в беседке и быстро распространился на остальную территорию. При пожаре взорвался один из газовых баллонов, сообщает "Информатор".
Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.
Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм по причине срабатывания тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.
Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Спустя час спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало его причиной.
Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.
по теме
Туманна історія: хто зіпсував повітря у Києві
Чому Україну накрило їдким смогом, наскільки це небезпечно для здоров'я і чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому?
В Киеве вспыхнула квартира, есть жертвы
В Киеве на улице Бойчука 4А произошел мощный пожар
В Киеве посреди ночи прогремел взрыв
В пятницу, 25 октября, около 01:00 в Киеве прогремел взрыв
Мужчина погиб от "зубов" лифта
От полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС
У Києві на дифтерію захворів учень молодшої школи - ЗМІ
У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин - дитина зараз у лікарні, її стан стабільний