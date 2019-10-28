В понедельник ночью, 28 октября, в Киеве, на Гидропарке загорелось кафе "Колыба". Очаг огня находился в беседке и быстро распространился на остальную территорию. При пожаре взорвался один из газовых баллонов, сообщает "Информатор".

Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

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Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм по причине срабатывания тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Спустя час спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало его причиной.

Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.