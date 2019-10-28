Какой знак зодиака самый романтичный [ Редактировать ]
В начале отношений, а некоторые и всю жизнь мечтают видеть своего партнера романтичным. Однако не всем людям нравится устраивать вечера при свечах, гулять под звездами и писать стихи для возлюбленного. Астрологи рассказали, какой знак зодиака готов всю жизнь относится к своей половине так, как в первые дни их отношений.
Итак, на первом месте оказались Раки. Они настолько романтичны, что готовы до старости все так же нежно держать партнера за руки, устраивать романтические ужины и петь серенады о любви. Они искренние и преданны. Партнеру этого знака зодиака неимоверно повезло, ведь они просто по-царски ухаживают за своей любовью.
Кроме того, Раки очень любят заботиться о своем возлюбленном и уважают семейные ценности. Такой партнер может действительно считаться идеальным.
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