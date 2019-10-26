Верный и преданный друг - действительно редкость в наше время. Настоящий друг познается не только в самые трудные моменты, но и в радостные. Однако дорожить дружбой умеют далеко не все. Астрологи рассказали, какой знак зодиака умеет быть каменной стеной и надежным тылом близким людям.

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Итак, на первом месте оказались Львы. Им нет равных в партнерских отношениях. Они любят покровительское отношение к себе и с радостью отдают верность и преданность взамен. Львы щедры и искренни. Они - лучшие советчики и всегда готовы прийти на помощь. Кроме того, с ними точно никогда не соскучишься .

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