В Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 октября, в Киеве на Русановской набережной произошло ДТП. Так, известно, что авария случилась с участием маршрутки и автомобиля Daewoo Matiz. Маршрутка протаранила легковушку и выбросила ее на тротуар, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель автобуса двигался по маршруту в сторону станции метро "Левобережная". В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Matiz не видел маршрутку и начал совершать поворот. Удар пришелся в правую сторону небольшого автомобиля, где не было пассажиров.
Легковушку развернуло и забросило на тротуар. Водитель получил травму голову, его госпитализировали. Пассажиры "Богдана" от помощи врачей отказались. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Петровке водитель "влетел" в пенсионерку, а также в Днепре произошло серьезное ДТП.
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