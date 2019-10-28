В воскресенье, 27 октября, в Киеве на Русановской набережной произошло ДТП. Так, известно, что авария случилась с участием маршрутки и автомобиля Daewoo Matiz. Маршрутка протаранила легковушку и выбросила ее на тротуар, передает "Информатор".

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По предварительной информации, водитель автобуса двигался по маршруту в сторону станции метро "Левобережная". В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Matiz не видел маршрутку и начал совершать поворот. Удар пришелся в правую сторону небольшого автомобиля, где не было пассажиров.

Легковушку развернуло и забросило на тротуар. Водитель получил травму голову, его госпитализировали. Пассажиры "Богдана" от помощи врачей отказались. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Петровке водитель "влетел" в пенсионерку, а также в Днепре произошло серьезное ДТП.