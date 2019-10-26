В Киеве на Петровке водитель "влетел" в пенсионерку [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП. Известно, что водитель Hyundai переехал пожилую женщину, которая решила перейти дорогу через четыре полосы, передает "Информатор".
Водитель Hyundai рассказал, что двигался в крайней левой полосе в сторону Дорогожичей. Пешехода он увидел в последний момент - женщина выскочила перед водителем, со стороны едущих справа автомобилей. Шансов избежать наезда уже не было и Hyundai на полном ходу сбил человека.
Женщина получила тяжелые травмы, но по приезду врачей была жива. За ее жизнь борются. По словам свидетелей она спешила на уличный рынок, который находится на другой стороне проспекта. Обстоятельства случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что водитель задавил маму с ребенком на пешеходе, а также в Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП.
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