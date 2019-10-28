Под Киевом автомобиль разорвал пешехода (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 октября, на Одесской трассе под Киевом Subaru на большой скорости сбил пешехода, который перебегал дорогу. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель Subaru двигался в Киев со стороны Чабанов. Когда он заметил на дороге пешехода - было уже поздно. Мужчина получил сильные травмы и скончался моментально. У автомобиля погнуло стойку и крышу, а окровавленное лобовое стекло вогнуло в салон.
Известно, что мужчина решил сократить путь и перебегал дорогу в неположенном месте. Всего в 50 метрах от места трагедии находится пешеходный переход. Детали трагического ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что под Черниговом полицейский устроил жуткую аварию, а также водитель задавил маму с ребенком на переходе.
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