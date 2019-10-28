Індуїсти фестивалем та феєрверками відзначати свято "Дівалі" [ Редактировать ]
Індуїсти всього світу почали відзначати свято Дівалі - "Фестиваль Вогнів". Увесь тиждень люди святкуватимуть перемогу добра над злом, світла над темрявою.
Головними прикрасами фестивалю є традиційні ліхтарики, свічки та феєрверки. Фестиваль триває п'ять днів - кожен присвячений своїй релігійній історії та має своє особливе значення для вірян.
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