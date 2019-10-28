Вже 44 загиблих, серед них щонайменше троє дітей, - внаслідок небувалої повені в Танзанії. В країні зливи не вщухають вже третій день поспіль. За цей час вода встигла підтопити сотні будівель, зруйнувати мости та дороги. Влада перекриває магістралі поблизу річок після недавнього інциденту - коли вода змила автомобіль з 10 пасажирами - усі вони загинули.

В уряді країни побоюються, що кількість жертв від негоди може зрости. Адже за прогнозами, дощитиме ще кілька днів.