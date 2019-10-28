Україна з 30 жовтня повернеться в генералізовану систему преференцій США. Про це заявив торговий представник -заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

Він зазначив, що всі 155 видів товарів, які були виведені з-під дії системи преференцій, знову отримають можливість безмитного ввезення до США. Це здебільшого продукція харчової переробки, промислові та високотехнологічні товари.

Нагадаю, у грудні 2017 року Вашингтон призупинив дію торговельних привілеїв, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності.