У Брюсселі тривають тристоронні газові перемовини між Україною та Росією [ Редактировать ]
Черговий раунд тристоронніх газових перемовин між Україною та Росією за посередництва Єврокомісії - триває сьогодні в Брюсселі. Сторони мають ще раз спробувати укласти контракт про постачання та транзит газу з 2020 року, оскільки чинний договір добігає кінця. Олена Абрамович стежить за перебігом подій та розкаже більше.
Укладати новий контракт Україна та Росія змушені, бо чинний закінчується у кінці цього року. Російський Газпром налаштований на короткостроковий договір - терміном на рік. За цей час Москва мріє добудувати та запустити газогін в обхід України - "Північний потік-2". Український Нафтогаз, навпаки, прагне затвердити тривалі правила гри - років на 10, і прописати там обов'язковий транзит російського газу через Україну. Бо від цього залежить половина доходів компанії.
Допомагає сторонам домовитись Єврокомісія. Віцепрезидент Марош Шефчович традиційно спочатку говорить з однією стороною, потім з іншою, а тоді за стіл сідають утрьох. Україна не купує газу в Росії з 2015 року, тож тристоронки у Брюсселі - регулярні. Хоча останнім часом переговори таки стали менш затяжними.
"Я хочу розвинути конструктивний дух, який виник під час наших останніх переговорів, коли ми побачили зближення позицій із деяких питань", - говорить Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу.
Сьогодні сторони мають сфокусуватися на трьох питаннях, пояснив Єврокомісар. Це доведення умов у договорі до європейських стандартів, визначення тривалості контракту, необхідні обсяги та тарифи. Газпром хоче, аби Нафтогаз відмовився від реверсних купівель з Європи і повернувся до прямого постачання з Росії. Українська сторона наголосила - тільки, якщо це буде вигідніша ціна за реверс.
Якщо угоди не буде досягнуто вчасно, українцям не варто перейматися, запевнили у Нафтогазі. Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років - понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить щонайменше до наступного літа.
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