Президент України пообіцяв не тиснути на НАБУ [ Редактировать ]
Президент пообіцяв не тиснути на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, але закликав їх притягти до відповідальності топ-корупціонерів.
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з керівником САП Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником. Глава держави наголосив, що у працівників Бюро та прокуратури руки не зв'язані, і від них чекають результатів. Нагадаю, під час прес-марафону 10 жовтня президент багато чого наговорив. Серед іншого повідомив, що 1 листопада правоохоронці мають представити результати розслідування у кількох гучних корупційних справах.
"Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за гратами, а це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
"Зараз колектив зібраний в тому форматі, в якому він є. Це якраз ті люди, які 4 роки змагалися зі старою такою корупційною системою, витримали всі випробування і готові до нових звершень", - говорить Артем Ситник, глава НАБУ.
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