Суд объявил Порошенко приговор [ Редактировать ]
Известная певицы Анастасия Приходько отсудила у пятого президента Украины Петра Порошенка почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщается в материалах суда.
Известно, что суд признал использование образа певицы в агитации экс-президента незаконным и присудил Порошенко штраф в 268 тысяч гривен.
Певица объяснила это тем, что создатели видео обманом сняли ее в своем предвыборном ролике. После этого она подала на команду политика в суд.
Раньше сообщалось о том, что Порошенко не прибыл на допрос в ГБР. А также на Порошенко напали.
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