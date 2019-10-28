Известная певицы Анастасия Приходько отсудила у пятого президента Украины Петра Порошенка почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщается в материалах суда.

Известно, что суд признал использование образа певицы в агитации экс-президента незаконным и присудил Порошенко штраф в 268 тысяч гривен.

Певица объяснила это тем, что создатели видео обманом сняли ее в своем предвыборном ролике. После этого она подала на команду политика в суд.

Раньше сообщалось о том, что Порошенко не прибыл на допрос в ГБР. А также на Порошенко напали.