В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом політичний експерт Володимир Фесенко прокоментував судову реформу від "слуг народу".

Ось чергового "колишнього" заарештували, Гладковський вийшов під заставу та розраховує довго боротись проти звинувачень, Гримчаку пом'якшили підозру. А якихось конкретних обвинувальних вироків немає навіть на горизонті. Чи не вдарить це по довірі до влади?

- Безумовно, такі ризики є. Наша судова система працює повільно, тому очікувати швидких вироків підстав немає. Думаю, що якісь вироки будуть, але лише наступного року.

Головне питання - а що буде з експрезидентом Порошенком? Загалом, натяків на те, що у владній команді хочуть посадити Порошенка - дуже багато. Чи вірите ви, що це справді зроблять?

- Зараз постає дилема Порошенка. Існує великий попит на те, щоб посадити Порошенка. Та для цього потрібні дуже вагомі підстави і переконливі докази. Тому, посадка Порошенка - це питання часу.

- На Заході розкритикували судову реформу від "слуг народу". Мовляв, влада хоче зробити судову систему керованою. Що з цим буде далі? Європейці продовжать тиснути? Чи погодяться із тим форматом судової реформи, яку обрали в Україні?

- По судовій системі, вони точно будуть керувати дії української влади. І кожен президент - це щоразу зміни. Якщо ми будемо зберігати незалежність судової системи, то ніяких змін точно не відбудеться і нічого не зміниться.