Профспілки готуються до акцій протесту. І одна з вимог - зменшення комунальних тарифів. Про це повідомив голова конфедерації профспілок Сергій Каплін. Нафтогаз оголосив - уже з листопада підвищення цін для промисловості майже на 20 відсотків. Це вплине на зменшення конкурентноспроможності українських виробників і, відповідно, знизить експорт продукції, -переконаний Сергій Каплін. Негативно вплине це і на курс гривні, а отже призведе до чергового зростання цін в Україні.

"Наприклад, у хлібові газу 10 відсотків у хімії, яку використовують в сільському господарстві газу 90 відсотків, плюс газом опалюється приміщення, де цей хліб продається і в решті решт у цій хлібинці, яка вже коштує 11-50, на 30-40 відсотків більше ніж у минулому році десь приблизно 40-50 відсотків газу, тобто ті кроки, які називаються антиолігархічними, ті кроки які пов'язують з ростом ціни на газ у Європі. насправді ми прекрасно розуміємо, що Нафтогаз купує російський газ через європейські прокладки і це спроба витягнути останнє з кишені простого українця, профспілки звертаються до монокоаліції і нової влади, аби вони виконали передвиборчі обіцянки", - говорить Cергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.