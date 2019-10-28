Зарплаты украинцев выросли - Госстат [ Редактировать ]
В Украине средняя зарплата в сентябре выросла на 150 гривен. Соответствующую информацию опубликовали в пресс-службе Государственной службы статистики.
Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника в сентябре составила 10687 гривен, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 гривен).
По сравнению с августом размер средней заработной платы вырос на 1,4% , а за последние 12 месяцев - на 18,2%.
Раньше сообщалось о том, что украинцам уменьшили зарплаты. А также в Украине изменят тарифы на тепло.
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